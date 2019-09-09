Выборы президента Туниса важны для решения накопившихся в стране проблем

Выборы президента пройдут в Тунисе в воскресенье, 15 сентября. Они могут стать свидетельством победы демократии в арабском мире, а могут обернуться очередным серьезным испытанием для африканского государства. Об этом пишет The National.

Первые предвыборные дебаты в Тунисе транслировались с субботы по понедельник по телевидению, что довольно редкое явление для арабского мира. В дискуссиях широко освещались проблемы, накопившиеся за годы в африканской республике. Речь шла, в том числе, о нацбезопасности и терроризме, который в Тунисе процветает.

Боевики периодические устраивают атаки на правоохранителей и мирных жителей, жертвами терактов становятся и иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после теракта курорте Эль-Кантауи, который унес жизни 40 человек

Экономика африканского государства находится в бедственном положении — Тунис накопил множество долгов перед иностранными партнерами. В стране растет безработица на фоне также растущих цен. Все это приводит к массовым протестам тунисцев, недовольных властью, отмечает ФАН.

The National констатирует: последствия выборов президента Туниса могут быть совершенно непредсказуемыми, но они важны для решения накопившихся в проблем в погрязшем в кризисе Тунисе, объяснило СМИ.

Выборы президента в Тунисе намечены на 15 сентября, они пройдут досрочно из-за смерти главы государства Беджи Каид ас-Себси 25 июля текущего года.