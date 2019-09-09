Басманный суд Москвы арестовал напавшего на Памфилову грабителя

Басманный суд Москвы в понедельник, 9 сентября, арестовал на два месяца грабителя, который напал на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову. Мужчина 1983 года рождения находится в РФ с 2014 года. В день нападения грабитель вооружился электрошокером, залез через окно в дом, увидел женщину и ударил.

Мужчина сказал в суде, что не знал к кому именно в дом он залез. По его словам, просто хотел подзаработать. Также грабитель терялся и не понимал, что происходит в зале суда, поэтому периодически менял показания. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.