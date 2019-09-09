Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

 Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда

Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда
Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

 Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября
Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

 Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки

Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки
«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

 Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда

Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда
Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

 Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября
Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

 Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки

Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки
19:14   9 Сентября 2019
Общество

Басманный суд Москвы арестовал напавшего на Памфилову грабителя

Басманный суд Москвы арестовал напавшего на Памфилову грабителя

Басманный суд Москвы в понедельник, 9 сентября, арестовал на два месяца грабителя, который напал на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову. Мужчина 1983 года рождения находится в РФ с 2014 года. В день нападения грабитель вооружился электрошокером, залез через окно в дом, увидел женщину и ударил.

Мужчина сказал в суде, что не знал к кому именно в дом он залез. По его словам, просто хотел подзаработать. Также грабитель терялся и не понимал, что происходит в зале суда, поэтому периодически менял показания. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#суд #россия #памфилова #грабитель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...