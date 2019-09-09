«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

Отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» в Петербурге призывают как можно скорее ввести в систему ГАС «Выборы» результаты голосования за муниципальных депутатов для предотвращения фальсификаций. Об этом сообщают «Невские новости».

Таким образом, местная оппозиция нагнетает обстановку относительно результатов муниципальных выборов, вероятно, намерено игнорируя тот факт, что глава Центризбиркома России Элла Памфилова попросила горизбирком Северной столицы не спешить с итогами голосования пока тщательно не будут рассмотрены все жалобы. Она подчеркнула, что их стоит оглашать лишь после того, как все ситуации разберут и прояснят.

Напомним, ранее стало известно, что в петербургский избирком поступило порядка ста жалоб по муниципальным выборам, в настоящее время их проверяют. В сам день выборов, 8 сентября поступило лишь шесть обращений по выборам губернатора. Однако на следующий день после выборов, 9 сентября, в избирком поступило еще 70 обращений, и только восемь из них имеют отношение к выборам губернатора Петербурга.