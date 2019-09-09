Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда

Александр Беглов в понедельник, 9 сентября, выступил с приветственной речью на церемонии открытия XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. По его словам, в честь великого ученого назвали многие городские научные и образовательные учреждения, а проведение Менделеевского съезда очень значимо для города.

«Поскольку именно в нашем городе 150 лет назад Дмитрий Менделеев опубликовал Периодическую таблицу», — сказал Беглов.

Премию имени Менделеева присуждают в Петербурге с 2001 года, передают «Невские новости». В городе находится более десяти процентов научного потенциала РФ, а из 300 научных организаций города более 40 специализируются на работах в области химии.