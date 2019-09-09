Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

 Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда

Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда
Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

 Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября
Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

 Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки

Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки
«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

 Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда

Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда
Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

 Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября
Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

 Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки

Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки
19:13   9 Сентября 2019
Весь мир

Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

Политические права женщин в Тунисе серьезно ущемляются по сравнению с правами мужчин, заявила глава ассоциации по защите женщин от насилия Calam Фериэль Чарфеддин. Раньше Тунис лидировал в вопросе гендерного равенства во всем арабском мире.

По словам активистки, из 26 кандидатов на пост президента только две женщины. Одна из них — Абир Мусси (Abir Moussi) — выступает против исламизма. Вторая женщина является бывшим министром Сальмой Эллуми. Чарфеддин уверена, что политики-мужчины изначально ожидают от женщин компромиссов, полагая, что «слабый пол» не будет бороться и отстаивать свою точку зрения.

При этом она отметила также нежелание женщин заниматься политикой в патриархальном тунисском обществе.

«Я не пессимист, я реалист. Женщины больше не интересуются политикой. Подсознательно они понимают, что патриархальная система сохранится», — добавила активистка.

Во время правления первого президента Туниса Беджи Каид Эссебси ситуация с соблюдением женских прав значительно улучшилась, отмечает ФАН. В частности, заработал закон о недопустимости насилия, а также отменен циркуляр, запрещающий женщинам вступать в брак с немусульманами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#права #африка #тунис #женщины

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...