Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

Политические права женщин в Тунисе серьезно ущемляются по сравнению с правами мужчин, заявила глава ассоциации по защите женщин от насилия Calam Фериэль Чарфеддин. Раньше Тунис лидировал в вопросе гендерного равенства во всем арабском мире.

По словам активистки, из 26 кандидатов на пост президента только две женщины. Одна из них — Абир Мусси (Abir Moussi) — выступает против исламизма. Вторая женщина является бывшим министром Сальмой Эллуми. Чарфеддин уверена, что политики-мужчины изначально ожидают от женщин компромиссов, полагая, что «слабый пол» не будет бороться и отстаивать свою точку зрения.

При этом она отметила также нежелание женщин заниматься политикой в патриархальном тунисском обществе.

«Я не пессимист, я реалист. Женщины больше не интересуются политикой. Подсознательно они понимают, что патриархальная система сохранится», — добавила активистка.

Во время правления первого президента Туниса Беджи Каид Эссебси ситуация с соблюдением женских прав значительно улучшилась, отмечает ФАН. В частности, заработал закон о недопустимости насилия, а также отменен циркуляр, запрещающий женщинам вступать в брак с немусульманами.