Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии Nation News напомнил, что разговоры об угрозе терроризма в ряде африканских регионов продолжаются с 2016 года. По его словам, террористические группировки чаще спонсируют «извне» для определенных целей.
«Назвать точную численность боевиков в Африке сложно», — сказал военный эксперт.
В Ливии на границе с Алжиром скапливаются группировки, которые присягнули к боевикам террористической группировки «исламское государство» (запрещена в РФ), продолжил Леонков. Создался своеобразный анклав, появились тренировочные лагеря и другая инфраструктура.
«Дальнейшая судьба этих сил неизвестна, но многие считают, что это «мина замедленного действия», — резюмировал военный эксперт.