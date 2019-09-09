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 Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки

Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки
18:59   9 Сентября 2019
Весь мир

Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки

Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии Nation News напомнил, что разговоры об угрозе терроризма в ряде африканских регионов продолжаются с 2016 года. По его словам, террористические группировки чаще спонсируют «извне» для определенных целей. 

«Назвать точную численность боевиков в Африке сложно», — сказал военный эксперт.

В Ливии на границе с Алжиром скапливаются группировки, которые присягнули к боевикам террористической группировки «исламское государство» (запрещена в РФ), продолжил Леонков. Создался своеобразный анклав, появились тренировочные лагеря и другая инфраструктура.  

«Дальнейшая судьба этих сил неизвестна, но многие считают, что это «мина замедленного действия», — резюмировал военный эксперт.

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Автор: Олег Королев
#африка #общество #весь мир #леонков

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