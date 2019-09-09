Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии Nation News напомнил, что разговоры об угрозе терроризма в ряде африканских регионов продолжаются с 2016 года. По его словам, террористические группировки чаще спонсируют «извне» для определенных целей.

«Назвать точную численность боевиков в Африке сложно», — сказал военный эксперт.

В Ливии на границе с Алжиром скапливаются группировки, которые присягнули к боевикам террористической группировки «исламское государство» (запрещена в РФ), продолжил Леонков. Создался своеобразный анклав, появились тренировочные лагеря и другая инфраструктура.