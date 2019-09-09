Ставший депутатом Арменка из «Реальных пацанов» рассказал, почему не хочет в столицу

Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» Армен Бежанян победил на выборах в городскую думу города Оса в Пермском крае. Бежанян выдвигался «Единой Россией» и набрал 47,58% голосов.

«Политика Сегодня» дозвонилась колоритному герою сериала, чтобы поздравить.

«Актерство — это хобби, не мой основной хлеб, — рассказал Бежанян. — Многие меня знают, как производственника, как предпринимателя. В этом маленьком городке я 30 лет живу, расту. Поэтому вот и ответ на вопрос, почему не уехал отсюда».

Городское поселение Оса́ — административный центр Осинского района в Пермском крае. Население города — всего около 21 тысячи человек. Осинский район расположен на границе двух лесорастительных зон, где произрастает более 30 типов лесов, поэтому лесопромышленная отрасль - одна из ведущих. В этой сфере и работает Армен Бежанян.

К слову, он уже не раз пытался пробиться в политику. В 2013 году баллотировался в гордуму Осы, в 2016 - в Земское собрание Осинсого района. Главными задачами для себя как депутата видит благоустройство.