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19:39   9 Сентября 2019
Россия

Ставший депутатом Арменка из «Реальных пацанов» рассказал, почему не хочет в столицу

Ставший депутатом Арменка из «Реальных пацанов» рассказал, почему не хочет в столицу

Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» Армен Бежанян победил на выборах в городскую думу города Оса в Пермском крае.  Бежанян выдвигался «Единой Россией» и набрал 47,58% голосов.  

«Политика Сегодня» дозвонилась колоритному герою сериала, чтобы поздравить. 

«Актерство — это хобби, не мой основной хлеб,  — рассказал Бежанян. —  Многие меня знают, как производственника, как предпринимателя. В этом маленьком городке я 30 лет живу, расту. Поэтому вот и ответ на вопрос, почему не уехал отсюда». 

Городское поселение Оса́ —  административный центр Осинского района в Пермском крае. Население города —  всего около 21 тысячи человек. Осинский район расположен на границе двух лесорастительных зон, где произрастает более 30 типов лесов, поэтому лесопромышленная отрасль - одна из ведущих. В этой сфере и работает Армен Бежанян.  

К слову, он уже не раз пытался пробиться в политику. В 2013 году баллотировался в гордуму Осы, в 2016 - в Земское собрание Осинсого района. Главными задачами для себя как депутата видит благоустройство. 

«Хочу облегчить жизнь людей. Благоустроить дороги, тротуары, помочь с освещением. Газ, вода,  — как обычно. Все, что беспокоит обычных людей»,  — сказал Бежанян.

 

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #общество #пермский край

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