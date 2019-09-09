РФ обеспокоена возможным перемещением террористов из Сирии в Африку

Министр обороны России Сергей Шойгу по результатам переговоров переговоров руководителей военных и внешнеполитических ведомств Франции и РФ в формате «2+2» заявил, что Африка может оказаться новым крупнейшим укрытием террористов после их окончательного краха в Сирии. Его слова приводит ТАСС.

Самым оптимальными для радикалов в Африке в первую очередь может стать север континента и регион Сахель, уточнил российский министр обороны. Кроме того Шойгу заметил, что в ходе переговоров стороны выразили аналогичные мнения относительно способов совместного устранения данной угрозы и даже определили конкретные шаги для координации совместной антитеррористической деятельности.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН заявил, что обстановка в сирийском государстве для джихадистов в настоящее время на самом деле складывается непростая. Несмотря на наличие отдельных крупных очагов у террористов на территории страны, в целом исход противостояния в Сирии уже ясен, уверен эксперт.