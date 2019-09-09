Депутат Вишневский закатил истерику, пытаясь сорвать подсчет голосов в ИКМО Смольнинское

Члены избирательной комиссии муниципального образования Смольнинское в понедельник, 9 сентября, подсчитывают последние протоколы и вводят результаты в государственную автоматизированную систему «Выборы». Однако руководитель фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский не дождался окончания процесса и заявил о якобы фальсификациях, чем затормозил работу комиссии, передают «Невские новости».

По информации издания, депутат скандалит преждевременно, возможно, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Некоторая задержка с оглашением результатов в МО Смольнинское связана с тем, что протоколы — многомандатные, поэтому подсчитывать голоса максимально неудобно.

Избиратели ставят в таких бюллетенях до пяти галочек, что объясняет медлительность членов избирательной комиссии при подсчете. Однако Вишневский не учитывает человеческий фактор и провоцирует комиссию, чем не способствуют ускорению процесса, а, напротив, мешает.