Глава ПФР поддержал новую систему пенсионных накоплений, предложенную Минфином

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов поддержал вариант новой системы пенсионных накоплений, предложенный российским министерством финансов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пока проект Минфина к ним не поступил, но руководство новый вариант поддерживает.

По мнению Дроздова, нововведения повысят пенсионные права граждан России. Кроме того, россияне получат возможность использовать сформированные пенсионные накопления и включить их в действующую систему гарантирования выплат через страхование, отмечает Пенсионный фонд.

Ранее в министерстве финансов заявили о разработке новой модели формирования пенсионных накоплений, над ней специалисты работали вместе с представителями ЦБ РФ. Систему представят россиянам в сентябре, а запустят уже в новом году. В Центробанке развитие накопительного элемента пенсий поддержали.