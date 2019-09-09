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18:34   9 Сентября 2019
Россия

Глава ПФР поддержал новую систему пенсионных накоплений, предложенную Минфином

Глава ПФР поддержал новую систему пенсионных накоплений, предложенную Минфином

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов поддержал вариант новой системы пенсионных накоплений, предложенный российским министерством финансов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пока проект Минфина к ним не поступил, но руководство новый вариант поддерживает. 

По мнению Дроздова, нововведения повысят пенсионные права граждан России. Кроме того, россияне получат возможность использовать сформированные пенсионные накопления и включить их в действующую систему гарантирования выплат через страхование, отмечает Пенсионный фонд.  

Ранее в министерстве финансов заявили о разработке новой модели формирования пенсионных накоплений, над ней специалисты работали вместе с представителями ЦБ РФ. Систему представят россиянам в сентябре, а запустят уже в новом году. В Центробанке развитие накопительного элемента пенсий поддержали.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #пенсии #минфин

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