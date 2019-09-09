Прозападные СМИ в РФ показали истинное отношение к борьбе государства с терроризмом

Отношение прозападной прессы в России к многолетней борьбе государства с терроризмом иногда показывает один-единственный заголовок. Речь идет об освещении сегодняшней новости из Грозного — про боевика, открывшего огонь по полицейским и ликвидированного ими в ответ.

Напомним, чеченские полицейские узнали, что установленный боевик планирует напасть на правоохранителей. 9 сентября полиция попыталась задержать его. Для этого сотрудники ГИБДД в Грозном в 8:30 остановили автомобиль Ford, водитель выстрелил в сторону полицейских. Те были вынуждены открыть ответный огонь, от полученных нападавший скончался. Полицейские не пострадали.

Помощник главы Чечни, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев уточнил, что ликвидированным оказался 18-летний Усман Азиев. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Новость раскрывает очередной эпизод борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Однако ряд СМИ постарались придать случившемуся неоднозначную окраску. ФАН внимательно изучил заголовки в рамках сюжета об уничтожении боевика и сделал выводы.

«МВД Чечни отчиталось об убийстве 18-летнего жителя Грозного, открывшего огонь по автоинспекторам», — сообщает «Новая газета». Заголовок «Медиазоны» почти такой же: «МВД Чечни отчиталось об убийстве 18‑летнего местного жителя, который открыл огонь по полицейским». В заголовках ни слова о том, кто первый открыл огонь. Читая эти СМИ, может показаться, что в Грозном силовики хладнокровно 18-летнего местного жителя, а не боевика.

Таким же неоднозначным вышел заголовок «Росбалта»: «В Чечне убит молодой боевик». Недалеко от «Росбалта» ушел и «Кавказский Узел», сообщающий: «Житель Чечни убит в перестрелке с силовиками».