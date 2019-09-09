Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

 Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда

Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда
Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

 Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября
Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

 Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки

Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки
«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

«Яблоко» и эсеры требуют итогов мунвыборов в Петербурге, не дожидаясь рассмотрения жалоб

 Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда

Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда
Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

 Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября
Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

Тунисские женщины жалуются на ущемление политических прав

 Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки

Военный эксперт назвал миной замедленного действия группировки на Севере Африки
18:50   9 Сентября 2019
Россия

Прозападные СМИ в РФ показали истинное отношение к борьбе государства с терроризмом

Прозападные СМИ в РФ показали истинное отношение к борьбе государства с терроризмом

Отношение прозападной прессы в России к многолетней борьбе государства с терроризмом иногда показывает один-единственный заголовок. Речь идет об освещении сегодняшней новости из Грозного — про боевика, открывшего огонь по полицейским и ликвидированного ими в ответ.

Напомним, чеченские полицейские узнали, что установленный боевик планирует напасть на правоохранителей. 9 сентября полиция попыталась задержать его. Для этого сотрудники ГИБДД в Грозном в 8:30 остановили автомобиль Ford,  водитель выстрелил в сторону полицейских. Те были вынуждены открыть ответный огонь, от полученных нападавший скончался. Полицейские не пострадали. 

Помощник главы Чечни, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев уточнил, что ликвидированным оказался 18-летний Усман Азиев. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Новость раскрывает очередной эпизод борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Однако ряд СМИ постарались придать случившемуся неоднозначную окраску. ФАН внимательно изучил заголовки в рамках сюжета об уничтожении боевика и сделал выводы.

Прозападные СМИ в РФ показали истинное отношение к борьбе государства с терроризмом

«МВД Чечни отчиталось об убийстве 18-летнего жителя Грозного, открывшего огонь по автоинспекторам», — сообщает «Новая газета». Заголовок «Медиазоны» почти такой же: «МВД Чечни отчиталось об убийстве 18‑летнего местного жителя, который открыл огонь по полицейским». В заголовках ни слова о том, кто первый открыл огонь. Читая эти СМИ, может показаться, что в Грозном силовики хладнокровно 18-летнего местного жителя, а не боевика.

Прозападные СМИ в РФ показали истинное отношение к борьбе государства с терроризмом

Таким же неоднозначным вышел заголовок «Росбалта»: «В Чечне убит молодой боевик». Недалеко от «Росбалта» ушел и «Кавказский Узел», сообщающий: «Житель Чечни убит в перестрелке с силовиками».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Арсений Аскольский
#россия #сми #борьба с терроризмом

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...