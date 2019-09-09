Лавров и Шойгу ответили на призыв к РФ разделять западные ценности вместе с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что «было бы прекрасно, если бы РФ могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности вместе с США, Францией и другими союзниками по НАТО». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил, если действовать как США, тогда нужно бомбить Ирак и Ливию, а также нарушать международное право.
По его словам, если следовать пожеланиям из Вашингтона, тогда Москве необходимо выделить «миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс». Министр обороны РФ Сергей Шойгу добавил, что российская и американские стороны по-разному оценивают понятие «нормальности».
«Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», — добавил глава МО РФ.
С.В.#Лавров: ????Неоднократно выступали за то, чтобы все ведущие страны объединили свои усилия для того, чтобы обеспечить гармоничную трансформацию мироустройства, которое сложилось после окончания «холодной войны»???????????????? ????https://t.co/Vwg77Le0nt#Россия #Франция #дипломатия pic.twitter.com/jAVc2XH288— МИД России ???????? (@MID_RF) 9 сентября 2019 г.