Лавров и Шойгу ответили на призыв к РФ разделять западные ценности вместе с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что «было бы прекрасно, если бы РФ могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности вместе с США, Францией и другими союзниками по НАТО». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил, если действовать как США, тогда нужно бомбить Ирак и Ливию, а также нарушать международное право.

По его словам, если следовать пожеланиям из Вашингтона, тогда Москве необходимо выделить «миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс». Министр обороны РФ Сергей Шойгу добавил, что российская и американские стороны по-разному оценивают понятие «нормальности».