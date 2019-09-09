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 Беглов назвал значимым событием для Петербурга проведение Менделеевского съезда

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Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

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18:22   9 Сентября 2019
Россия

Лавров и Шойгу ответили на призыв к РФ разделять западные ценности вместе с США

Лавров и Шойгу ответили на призыв к РФ разделять западные ценности вместе с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что «было бы прекрасно, если бы РФ могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности вместе с США, Францией и другими союзниками по НАТО». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил, если действовать как США, тогда нужно бомбить Ирак и Ливию, а также нарушать международное право. 

По его словам, если следовать пожеланиям из Вашингтона, тогда Москве необходимо выделить «миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс». Министр обороны РФ Сергей Шойгу добавил, что российская и американские стороны по-разному оценивают понятие «нормальности».

«Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», — добавил глава МО РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #шойгу #лавров #общество #эспер

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