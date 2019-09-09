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18:02   9 Сентября 2019
Россия

Матвиенко рассказала, почему не выдвигает свою кандидатуру на пост спикера Совфеда

Матвиенко рассказала, почему не выдвигает свою кандидатуру на пост спикера Совфеда

Валентина Матвиенко рассказала, почему не выдвигает свою кандидатуру на пост спикера Совета Федерации и при каких условиях займет его снова. По словам Матвиенко, она не будет сама предлагать свою кандидатуру.

Спикер Совфеда заявила, что никогда никуда не претендовала и на какие-либо посты не просилась, а также не писала заявлений об этом. Матвиенко заявила, что продолжит работу в кресле спикера, если члены Совфеда выберут ее снова после выборов губернатора Санкт-Петербурга. Она подчеркнула, что вновь станет спикером, если это сочтут необходимым сенаторы.

Согласно регламента Совета Федерации, переизбрание спикера необходимо после проведения выборов губернатора в его регионе. Выборы состоялись 8 сентября. 

Ранее стало известно, что Александр Беглов побеждает на выборах главы Санкт-Петербурга с 64,45% голосов. Валентина Матвиенко заявила, что не сомневалась в его победе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #матвиенко #выборы #петербург #политика #беглов

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