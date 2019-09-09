Матвиенко рассказала, почему не выдвигает свою кандидатуру на пост спикера Совфеда

Валентина Матвиенко рассказала, почему не выдвигает свою кандидатуру на пост спикера Совета Федерации и при каких условиях займет его снова. По словам Матвиенко, она не будет сама предлагать свою кандидатуру.

Спикер Совфеда заявила, что никогда никуда не претендовала и на какие-либо посты не просилась, а также не писала заявлений об этом. Матвиенко заявила, что продолжит работу в кресле спикера, если члены Совфеда выберут ее снова после выборов губернатора Санкт-Петербурга. Она подчеркнула, что вновь станет спикером, если это сочтут необходимым сенаторы.

Согласно регламента Совета Федерации, переизбрание спикера необходимо после проведения выборов губернатора в его регионе. Выборы состоялись 8 сентября.

Ранее стало известно, что Александр Беглов побеждает на выборах главы Санкт-Петербурга с 64,45% голосов. Валентина Матвиенко заявила, что не сомневалась в его победе.