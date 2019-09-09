МИД Туниса пообещал освободить задержанных туристов из Алжира

Министр иностранных дел Туниса Сабри Букадум пообещал в скором времени освободить пятерых туристов из Алжира, которых задержали на территории страны. Об этом сообщил депутат из алжирской провинции Джелфа Тахара Чауи. Именно оттуда прибыли задержанные туристы.

Парламентарий в своем Facebook написал, что разговаривал о судьбе соотечественников с главой внешнеполитического ведомства Туниса. Пятеро туристов из Алжира задержали в Тунисе 20 августа. Они поругались с местным водителем из-за дорожных правил двух стран. Тунисец обратился в полицию, после чего его оппонентов задержали и доставили в участок.

Жители Алжира должны были находится в тюрьме шесть месяцев, отмечает ФАН.

«Несколько минут назад министр иностранных дел Букадум заверил меня, что проблема наших граждан, заключенных в тюрьму в Тунисе, находится в процессе решения и что они скоро будут освобождены», — объявил Чауи.

Тунис находится в состоянии чрезвычайного положения с ноября 2015 года, когда в результате взрыва смертника за погибли 12 президентских охранников. Ранее временный тунисский лидер Мухаммед ан-Насер продлил действие режима ЧП на территории страны до конца 2019 года.

Этим летом в Тунисе прогремело еще несколько взрывов. Один из них произошел неподалеку от французского посольства в столице, второй — на парковке Национального антитеррористического управления. Тогда жертвой атаки стал полицейский, еще восемь человек пострадали. В начале июля произошел еще один взрыв в пригороде столицы.