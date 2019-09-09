Жаров назвал двойными стандартами позицию Facebook по политической рекламе

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров в понедельник, 9 сентября, назвал двойными стандартами и попыткой повлиять на результаты выборов позицию Facebook по политической рекламе.

В противном случае Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ, оставляя за собой право на адекватную реакцию. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 сентября 2019 г.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметал, что Роскомнадзору необходимо заставить Facebook и Google действовать строго в соответствии с российской нормативно-правововой базой. По его словам, администрация американских площадок с пренебрежением отнеслась к законам РФ.

«Их совершенно ясно предупредили, что если на их ресурсах в эти дни появится политическая реклама, то РФ это расценит, как иностранное вмешательство и воспрепятствование выборам, — напомнил Малькевич.

Однако крупнейшая в мире поисковая система интернета проигнорировала предупреждение ведомства, а представитель Facebook сообщил, что за соблюдение российского избирательного законодательства отвечают рекламодатели, а не интернет-площадки.