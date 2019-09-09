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17:48   9 Сентября 2019
Россия

Жаров назвал двойными стандартами позицию Facebook по политической рекламе

Жаров назвал двойными стандартами позицию Facebook по политической рекламе

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров в понедельник, 9 сентября, назвал двойными стандартами и попыткой повлиять на результаты выборов позицию Facebook по политической рекламе.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметал, что Роскомнадзору необходимо заставить Facebook и Google действовать строго в соответствии с российской нормативно-правововой базой. По его словам, администрация американских площадок с пренебрежением отнеслась к законам РФ.

«Их совершенно ясно предупредили, что если на их ресурсах в эти дни появится политическая реклама, то РФ это расценит, как иностранное вмешательство и воспрепятствование выборам, — напомнил Малькевич.

Однако крупнейшая в мире поисковая система интернета проигнорировала предупреждение ведомства, а представитель Facebook сообщил, что за соблюдение российского избирательного законодательства отвечают рекламодатели, а не интернет-площадки.

«Кажется удивительным тот факт, что глава РКН Жаров бездействует и не предпринимает контрмер в ходе информационной войны, ведущейся против РФ», — резюмировал Малькевич.

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Автор: Олег Королев
#выборы #роскомнадзор #facebook #жаров

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