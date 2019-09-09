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 Роскомнадзор пожаловался на Google и Facebook в комиссию Совфеда

Роскомнадзор пожаловался на Google и Facebook в комиссию Совфеда
Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

 Зеленский поедет в США 23 сентября

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 Facebook и Google навязывают российским избирателям кандидатов, выгодных США

Facebook и Google навязывают российским избирателям кандидатов, выгодных США
17:48   9 Сентября 2019
Россия

Роскомнадзор пожаловался на Google и Facebook в комиссию Совфеда

Роскомнадзор пожаловался на Google и Facebook в комиссию Совфеда

Роскомнадзор пожаловался на Google и Facebook в комиссию Совфеда, об этом сообщает пресс-секретарь ведомства. Известно, что РКН направил данные о нарушениях сайтов в день выборов 8 сентября. Информацию получили в Совете Федерации. 

Ранее глава ведомства Александр Жаров заявил, что Facebook пытается влиять на результаты выборов в России, а также назвал действия иностранных сайтов «двойными стандартами». 

Член комитета Совфеда по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков предложил запретить Facebook на территории России. Сенатор Олег Морозов отметил, что Facebook и Google пытаются навязать гражданам РФ кандидатов, выгодных для США.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #выборы #google #роскомнадзор #facebook

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