Роскомнадзор пожаловался на Google и Facebook в комиссию Совфеда, об этом сообщает пресс-секретарь ведомства. Известно, что РКН направил данные о нарушениях сайтов в день выборов 8 сентября. Информацию получили в Совете Федерации.

Ранее глава ведомства Александр Жаров заявил, что Facebook пытается влиять на результаты выборов в России, а также назвал действия иностранных сайтов «двойными стандартами».

Член комитета Совфеда по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков предложил запретить Facebook на территории России. Сенатор Олег Морозов отметил, что Facebook и Google пытаются навязать гражданам РФ кандидатов, выгодных для США.