Матвиенко заявила, что не сомневалась в победе Беглова

Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Александр Беглов, одерживающий победу на губернаторских выборах в Петербурге, заслужил ее, «отпахав кампанию». Она отметила, что подобный результат не стал неожиданностью.

«Я не ориентируюсь на социологические исследования. Я хорошо чувствую настроение города. Я очень много встречалась с людьми, с разными категориями и абсолютно была уверена, что Александр Дмитриевич Беглов победит в первом туре», — подчеркнула Матвиенко.

Она напомнила, что Беглов усердно работал во время кампании. Он проводил встречи с петербуржцами, отзывался на их обращения и много сделал в период временного исполнения обязанностей губернатора. Кроме того, по словам Матвиенко, программа, которую предлагает Беглов — абсолютно реалистичная, отвечающая запросам граждан.

Также Матвиенко добавила, что 8 сентября поздно вечером встречалась с Бегловым и поздравила его с победой. Напомним, врио губернатора набрал 64,47 процента после обработки 98,93% протоколов на выборах губернатора.