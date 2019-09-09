«Лопата Беглова» оказалась эффективнее «Умного голосования» Навального

Доверие петербуржцев к Александру Беглову, который в настоящее время лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга, объясняется эффективной деятельностью градоначальника, перед которой оказались бессильны любые провокации так называемых оппозиционеров во главе с блогером Алексеем Навальным. Таким мнением с корреспондентом «ПолитРоссии» поделился политолог Алексей Ломов.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Петербурге прошел Единый день голосования, в рамках которого горожане выбирали нового губернатора. Сейчас в этой гонке с уверенным отрывом лидирует действующий градоначальник. По итогам обработки 97,63 % протоколов политик набрал 64,54% голосов. Его оппоненты в лице Надежды Тихоновой и Михаила Амосова смогли заручиться поддержкой 16,86 % и 15,94 % проголосовавших соответственно.

Ломов полагает, что такие результаты действующего градоначальника выглядят вполне логично, так как Беглов доказал на деле, что достоин этой победы. По мнению эксперта, с приходом врио очень многие процессы в Северной столице сдвинулись с мертвой точки.

«Конечно, над «лопатой» можно пошутить, но надо понимать, что этим Беглов показал главное – он готов взяться за дело и решить проблему. О чем и говорит последующая закупка техники», – заметил собеседник издания, отметив, что именно реальные дела стали определяющими в выборе горожан.

При этом, заметил Ломов, такие персонажи, как Навальный, смогли устроить лишь ряд весьма неубедительных провокаций в соцсетях. По мнению эксперта, горожане видят, что градоначальник является человеком не только слова, но и дела, а потому и отдали свой голос за него.

«Что же касается оппозиционных злопыхателей в лице того же Навального, то эти люди не отметились ничем, кроме попыток создать негативный фон вокруг выборов, с чем, к слову, они все равно не справились. Ну и если говорить об активности в сети, то и здесь Александр Дмитриевич одержал верх», — заявил политолог.

Ломов напомнил, что страница врио в соцсети пользуется большой популярностью и приносит реальную помощь людям. Эксперт заметил, что та же «лопата» превратилась в довольно известный мем, добавив Беглову узнаваемости.