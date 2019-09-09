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17:43   9 Сентября 2019
Россия

Володин заявил, что выборы в России прошли согласно нормам закона

Володин заявил, что выборы в России прошли согласно нормам закона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выборы в России в единый день голосования 8 сентября прошли в соответствии с нормами закона. Парламентские партии считают, что выборы были конкурентными, отметил он.

Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 9 сентября. По словам спикера парламента, думские фракции считают для себя прошедшие выборы «определенным успехом, шагом к очередным победам».

Выборы разного уровня прошли в 85 российских регионах в воскресенье. Состоялись выборы в 13 законодательных собраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах — городские думы. В трех столицах регионов россияне выбрали глав муниципальных образований.

Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #володин

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