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Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

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17:31   9 Сентября 2019
Россия

Эксперт назвал классической европейской ситуацией показатель петербургской явки

Эксперт назвал классической европейской ситуацией показатель петербургской явки

Доктор экономических наук и ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев в понедельник, 9 сентября, заявил, что политическая кампания не только полностью выполнила задачи, но и вышла на новый уровень. По его словам, во время выборов все прошло тихо и спокойно.

В последние годы наблюдается резкое снижение явки. Станислав Еремеев считает, что там, где ситуация близка к бурным социальным переменам, происходит мобилизация электората, именно поэтому цифра явки 30 процентов — классическая европейская ситуация, передает издание «Невские новости».

Эксперт назвал классической европейской ситуацией показатель петербургской явки

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Автор: Олег Королев
#выборы #петербург #общество #явка

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