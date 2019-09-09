Эксперт назвал классической европейской ситуацией показатель петербургской явки

Доктор экономических наук и ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев в понедельник, 9 сентября, заявил, что политическая кампания не только полностью выполнила задачи, но и вышла на новый уровень. По его словам, во время выборов все прошло тихо и спокойно.

В последние годы наблюдается резкое снижение явки. Станислав Еремеев считает, что там, где ситуация близка к бурным социальным переменам, происходит мобилизация электората, именно поэтому цифра явки 30 процентов — классическая европейская ситуация, передает издание «Невские новости».