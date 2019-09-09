Беглов побеждает на выборах главы Петербурга с 64,45% голосов

Действующий глава Петербурга Александр Беглов побеждает на губернаторских выборах с 64,45% голосов. Таковы данные после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на территории города, а также Ленинградской и Псковской областей, кроме цифровых избирательных участков.

Об этом сообщает Горизбирком в понедельник, 9 сентября.

«Данные протоколов на цифровых избирательных участках пока не учтены. Там проголосовали 402 жителя Петербурга», — отметили в комиссии.

Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова набрала 16,84% голосов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 16,01%. Явка на выборах превысила 30,06%.

Выборы в Петербурге проходили на 1944 участках, в том числе на экстерриториальных (в Ленинградской и Псковской областях).