Эксперт оценил заявление Беглова сотрудничать с другими кандидатами

Доктор экономических наук и ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев в понедельник, 9 сентября, в ходе круглого стола «Итоги выборов в Петербурге» в информационном центре «Росбалт» обсудил результаты губернаторских и муниципальных выборов в Северной столице, которые состоялись накануне. По его словам, важно, чтобы все назначенное реализовалось.

«Мне понравилось, что Александр Дмитриевич заявил о готовности сотрудничать с другими кандидатами», — сказал Еремеев.

Ранее Александр Беглов предложил оппонентам вместе решать стоящие перед Петербургом проблемы, передает издание «Невские новости».