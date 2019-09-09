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17:08   9 Сентября 2019
Россия

Эксперт оценил заявление Беглова о сотрудничестве с другими кандидатами

Эксперт оценил заявление Беглова о сотрудничестве с другими кандидатами

Доктор экономических наук и ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев в понедельник, 9 сентября, в ходе круглого стола «Итоги выборов в Петербурге» в информационном центре «Росбалт» обсудил результаты губернаторских и муниципальных выборов в Северной столице, которые состоялись накануне. По его словам, важно, чтобы все назначенное реализовалось.

«Мне понравилось, что Александр Дмитриевич заявил о готовности сотрудничать с другими кандидатами», — сказал Еремеев.

Ранее Александр Беглов предложил оппонентам вместе решать стоящие перед Петербургом проблемы, передает издание «Невские новости».

Эксперт оценил заявление Беглова сотрудничать с другими кандидатами

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #общество #беглов

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