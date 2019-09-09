Немецкий депутат рассказал о содействии ФРГ при обмене заключенными между РФ и Украиной

Депутат бундестага Вальдемар Хердт отметил, что Германия сыграла не последнюю роль в обмене заключенными между Россией и Украиной. Немецким депутатам удалось усадить за стол переговоров представителей Москвы, Киева, Крыма и Донбасса, пишет «360».

Обсуждение этого обмена началось в мае на круглом столе с участием представителей всех сторон и депутатов бундестага. Хердт получил письмо с просьбой посодействовать в том, чтобы освободили 11 человек. Трое из них попали в группу обмена — это Вышинский, Долженков и Нефедов. По остальным украинскому лидеру Владимиру Зеленскому было отправлено письмо.

Тем, кто на свободу не вышел, это вселило надежду.

«Там процесс ускорился, условия содержания улучшились. Мы очень рады, что сейчас появились вот эти подвижки», — заявил немецкий депутат.

При этом СМИ Германии не обратили внимание на то, что бундестаг прилагал усилия в решении этого вопроса.

«Никто не верил, что получится собрать этих людей за один стол. Потом все думали, что будет лишь скандал и никакого эффекта. А получился в итоге конструктивный диалог, были отличные предложения», — сказал депутат.

Хердт рассчитывает, что этим дело не кончится. Работа в этом направлении будет продолжена.