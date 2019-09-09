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17:29   9 Сентября 2019
Весь мир

Немецкий депутат рассказал о содействии ФРГ при обмене заключенными между РФ и Украиной

Немецкий депутат рассказал о содействии ФРГ при обмене заключенными между РФ и Украиной

Депутат бундестага Вальдемар Хердт отметил, что Германия сыграла не последнюю роль в обмене заключенными между Россией и Украиной. Немецким депутатам удалось усадить за стол переговоров представителей Москвы, Киева, Крыма и Донбасса, пишет «360».

Обсуждение этого обмена началось в мае  на круглом столе с участием представителей всех сторон и депутатов бундестага. Хердт получил письмо с просьбой посодействовать в том, чтобы освободили 11 человек. Трое из них попали в группу обмена — это Вышинский, Долженков и Нефедов. По остальным украинскому лидеру Владимиру Зеленскому было отправлено письмо.

Немецкий депутат рассказал о содействии ФРГ при обмене заключенными между РФ и Украиной

Тем, кто на свободу не вышел, это вселило надежду.

«Там процесс ускорился, условия содержания улучшились. Мы очень рады, что сейчас появились вот эти подвижки», — заявил немецкий депутат.

При этом СМИ Германии не обратили внимание на то, что бундестаг прилагал усилия в решении этого вопроса.

«Никто не верил, что получится собрать этих людей за один стол. Потом все думали, что будет лишь скандал и никакого эффекта. А получился в итоге конструктивный диалог, были отличные предложения», — сказал депутат.

Хердт рассчитывает, что этим дело не кончится. Работа в этом направлении будет продолжена.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #германия #обмен пленными

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