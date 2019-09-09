Политолог пояснила, какие ожидания у жителей Петербурга вызывает губернатор-хозяйственник

Участники круглого стола в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» обсудили состоявшуюся в Петербурге избирательную кампанию, а также явку избирателей. Кроме того, участники поговорили об итогах голосования за губернатора Петербурга.

По мнению политолога Анны Хмелевой, горожанам стоит ждать губернатора-хозяйственника, который станет облагораживать Петербург, делать его привлекательнее и ухоженней. Участники круглого стола также обсудили, какие перемены ждут город, сообщают «Невские новости».

Во встрече также приняли участие старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич, член Совета по правам человека при президенте РФ Наталья Евдокимова, ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев и лидер отделения «Справедливой России» в Санкт-Петербурге Мария Шишкина.

Ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на должность губернатора Петербурга.