Памфилова попросила избирком Петербурга не спешить с подведением итогов выборов мундепов
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова призвала петербургский горизбирком не торопиться подведением результатов голосования на муниципальных выборах. По ее мнению, сначала нужно разобраться со всеми жалобами, передает РИА Новости в понедельник, 9 сентября..
«Ночью мне опять приходилось разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах. Надеюсь, как вы мне обещали, ситуацию вы взяли под контроль, когда там безобразничали на ряде участков», — заявила председатель ЦИК главе горизбиркома Петербурга Виктору Миненко.
По мнению Памфиловой, подводить результаты необходимо лишь после того, как все жалобы будут разобраны. Она также отметила, что, в случае необходимости, ЦИК РФ поможет Петербургу в этом вопросе.
«Никакой тени сомнения быть не должно. Я вас лично предупредила, отдельно Санкт-Петербург», — сказала Памфилова.
Ранее сообщалось, что в избирком Санкт-Петербурга поступило около сотни жалоб по муниципальным выборам, по которым в настоящее время проводится проверка. Эксперты считают, что вбросы бюллетеней, карусели и прочие нарушения на выборах в Северной столицы связаны с фигурой главы петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Его подозревают в причастности к продвижению некоторых кандидатур «по блату». После появления такой информации в СМИ он перестал идти на контакт с журналистами.