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16:36   9 Сентября 2019
Общество

Депутат решил уточнить, за чей счет вице-премьер Акимов собрался «следить» за водителями

Депутат решил уточнить, за чей счет вице-премьер Акимов собрался «следить» за водителями

Депутат Госдумы и председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков поддержал установку в транспорте специальных датчиков, которые позволят следить за состоянием водителя. Такой разработкой ранее поделился вице-премьер Максим Акимов в интервью «Известиям»: ими необходимо оборудовать общественный и грузовой транспорт, а также перевозчиков детей. Планируется, что технология распознавания лица будет следить за морганием, поворотами головы водителя, а также движениями его рта.

«Технологии прекрасны, только кто их будет оплачивать, Акимов уточнил? За счет государства — нет вопросов. А если за счет несчастных перевозчиков: у многих и так рентабельность уже нулевая — то это предложение из разряда прожекта тогда», — посетовал «Политике Сегодня» Лысаков.

Лысаков решил уточнить, за чей счет вице-премьер будет «следить» за водителями

Новые технологии, как считает депутат, должны ставиться на заводе изготовителем. Проблема состоит в том, что иностранных поставщиков обязать поставить аппаратуру нельзя.  К тому же может так получится, что установка может повредить уже действующие системы в автомобиле, поскольку это будет вмешательство в конструкцию транспортного средства.

«Поэтому если вы купили новый грузовик или автобус, вы не имеете права ничего туда ставить. А если мы обяжем перевозчиков ставить и создадим какую-то контору, то кто-то очень хорошо на этом заработает», — добавил Лысаков.

Собеседник агентства также заметил, что никто не видел нового «чуда» техники кроме Акимова, а значит вопрос встает и в постоянном производителе оборудования.  

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #госдума #общество #лысаков #акимов

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