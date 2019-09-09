Заседание парламента Словакии по вотуму недоверия премьеру вновь перенесли

Спикер национального совета Словакии Андрей Данко в понедельник, 9 сентября, сообщил, что внеочередное заседание парламента, на котором по предложению оппозиции хотели обсудить недоверие к премьеру Петеру Пеллегрини, вновь, как и в пятницу, не состоялось в связи с отсутствием кворума.

По его словам, пришли 68 депутатов, однако для открытия заседания необходимо присутствие минимально 76 (из 150) человек​​​. Андрей Данко предложил во вторник, 10 сентября, в ходе очередного заседания обсудить вотум недоверия премьеру.

Ранее внеочередное заседание парламента Словакии для выражения вотума недоверия премьеру инициировали 32 оппозиционных депутата. По их словам, Петер Пеллегрини не уволил заместителя министра юстиции Монику Янковскую, которую заподозрили в контактах с криминальными деятелями.

Однако позже Янковская покинула ведомство по собственному желанию, но оппозиция все равно настаивает на проведении заседания. Депутаты намерены еще раз заявить, что при действующем правительстве в Словакии криминал сросся с властью.