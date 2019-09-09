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16:32   9 Сентября 2019
Россия

Поставки газа по прямому контракту являются главным вопросом переговоров с Киевом

Поставки газа по прямому контракту являются главным вопросом переговоров с Киевом

Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит пресс-служба Кремля в понедельник, 9 сентября.

«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос: будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?» — заявил Миллер.

По его словам, это также поможет понять, на каком уровне закрепятся цены для украинского конечного потребителя. Миллер добавил, что в случае заключения прямого договора, стоимость может быть на четверть меньше нынешней.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #газ #газпром

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