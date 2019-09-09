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16:45   9 Сентября 2019
Россия

Электроснабжение восстановили в Приморском крае

Электроснабжение восстановили в Приморском крае

Специалисты восстановили электроснабжение в Приморье. Там из-за непогоды без света остались 32,2 тысячи человек. 

Электричество было дано в 14.00 в понедельник, 9 сентября, сообщили в Минэнерго РФ. 

Отключения происходили по всему региону 7 и 8 сентября из-за сильного дождя, а также ветра, порывы которого достигали 33 метров в секунду. Кроме того, из строя вышли несколько подстанций.

Пострадали жители Надеждинского, Лазовского, Партизанского, Хасанского и Хорольского районов, а также городских округов Большой Камень, Уссурийск и города Владивосток (около 32,3 тысячи человек). 

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Автор: Виктория Разумовская
#приморский край #электроснабжение #свет

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