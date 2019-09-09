Электроснабжение восстановили в Приморском крае

Специалисты восстановили электроснабжение в Приморье. Там из-за непогоды без света остались 32,2 тысячи человек.

Электричество было дано в 14.00 в понедельник, 9 сентября, сообщили в Минэнерго РФ.

Отключения происходили по всему региону 7 и 8 сентября из-за сильного дождя, а также ветра, порывы которого достигали 33 метров в секунду. Кроме того, из строя вышли несколько подстанций.

Пострадали жители Надеждинского, Лазовского, Партизанского, Хасанского и Хорольского районов, а также городских округов Большой Камень, Уссурийск и города Владивосток (около 32,3 тысячи человек).