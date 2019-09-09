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16:41   9 Сентября 2019
Весь мир

ФАН опубликовал вторую часть фоторепортажа из столицы Ливии

ФАН опубликовал вторую часть фоторепортажа из столицы Ливии

Третью неделю в столице Ливии работают корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис. Журналисты подготовили большой фоторепортаж, запечатлев самый большой рынок Триполи, центральный парк района Мансура, а также открывшийся в районе Сихея KFC и кладбище брошенных и угнанных автомобилей и лодок. Несмотря на войну, местные жители торгуют овощами и фруктами, продают мясо, рыбу и морепродукты - жизнь не останавливается.

Представители Федерального агентства новостей официально приехали в Ливию в рамках рабочей поездки, чтобы показать читателям, как сейчас живут местные жители в разрушенном в ходе гражданской войны городе. Первая часть фоторепортажа была опубликована ранее

Журналисты ведут деятельность полностью официально, разрешение получено от министерств иностранных дел России и Ливии. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#ливия #триполи

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