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16:23   9 Сентября 2019
Россия

Политолог назвал политагитацией действия Google и Facebook в день выборов

Политолог назвал политагитацией действия Google и Facebook в день выборов

Член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев в комментарии «ПолитРоссии» заявил, что политические рекламодатели совершенно ни при чем. Ранее представитель Facebook сообщил, что за соблюдение российского избирательного законодательства отвечают рекламодатели, а не интернет-площадки.

«Google при запросе о выборах в разных регионах сразу выдавал ссылку на «Умное голосование» Навального. И это говорит о том, что все было специально запрограммировано», — считает эксперт.

По словам Матвейчева, где Навальный, и где, грубо говоря, крупнейшая в мире поисковая система интернета Google, которая не пошла бы на нарушение законодательства ради рядового россиянина. Значит, что в этом случае имела место политическая провокация с американской стороны.

Политолог считает, что случившееся говорит о некой связи, а подобные распоряжения может выдать только американское правительство или Госдеп США. Аналогичная ситуация с Facebook, который «постоянно подсовывает в ленту политическую агитацию».

«Так что это прямая и четкая связь между нашей так называемой оппозицией и американцами. И эта связь оказалась абсолютно четко засвечена», — объяснил Олег Матвейчев.

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #google #facebook

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