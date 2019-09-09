Facebook и Google навязывают российским избирателям кандидатов, выгодных США

Тесно встроенные в американский истеблишмент компании Facebook и Google пытаются навязать гражданам России кандидатов, выгодных для США.

Об этом в понедельник в беседе с Федеральным агентством новостей заявил сенатор Олег Морозов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что компания Google, получив со стороны РФ обвинения во вмешательстве в выборы, заявила в ответ, что поддерживает «ответственную политическую рекламу», которая якобы не противоречит российским законам.

Как рассказал заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, многие материалы, опубликованные в Facebook и Google можно рас сматривать как вмешательство в российские внутренние дела. При этом Роскомнадзор, заявил, что расценивает политическую рекламу, обнаруженную на Google и Facebook в день тишины и в Единый день голосования как вмешательство во внутренние дела РФ, и намерен передать на рассмотрение парламентариям данные о выявленных нарушениях российского закона о выборах.

По словам Морозова, вмешательство американских компаний Google и Facebook в российские выборы связано с их национальной принадлежностью, именно поэтому данные сетевые ресурсы придерживаются выборочной политики.