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15:59   9 Сентября 2019
Россия

Напавший на Памфилову злоумышленник признал вину

Напавший на Памфилову злоумышленник признал вину

Напавший на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой Бахыт Карабалаев признал вину и заявил, что выбрал ее дом случайно, о личности хозяев не знал. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 

По информации СМИ, злоумышленник признал вину и дал показания об обстоятельствах преступления во время опроса. 

«Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было», — цитирует ТАСС слова источника. 

Отмечается, что в Басманный суд уже поступило ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #памфилова #общество

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