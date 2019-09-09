Напавший на Памфилову злоумышленник признал вину

Напавший на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой Бахыт Карабалаев признал вину и заявил, что выбрал ее дом случайно, о личности хозяев не знал. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации СМИ, злоумышленник признал вину и дал показания об обстоятельствах преступления во время опроса.

«Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было», — цитирует ТАСС слова источника.

Отмечается, что в Басманный суд уже поступило ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.