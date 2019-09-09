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16:06   9 Сентября 2019
Россия

Лавров прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной

Лавров прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной, заявив, что страна выразила удовлетворение произошедшим. По словам российского министра, РФ надеется на то, что обмен поспособствует урегулированию ситуации в Донбассе и отзовет агрессивные решения режима экс-главы Украины Петра Порошенко. 

Выступая на конференции по итогам встречи глав Минобороны и МИД России и Франции в формате «2+2», Лавров также отметил, что обмен - это добрый знак. Кроме того, он добавил, что Россия надеется после этого на нормализацию отношений между РФ и Украиной. Он также выразил надежду, что решения против России, которые были приняты Украиной при Порошенко, будут отозваны для обеспечения взаимного уважения. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимира Путина не было в аэропорту на встрече освобожденных Киевом россиян.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #лавров #политика #обмен заключенными

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