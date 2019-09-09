Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной, заявив, что страна выразила удовлетворение произошедшим. По словам российского министра, РФ надеется на то, что обмен поспособствует урегулированию ситуации в Донбассе и отзовет агрессивные решения режима экс-главы Украины Петра Порошенко.

Выступая на конференции по итогам встречи глав Минобороны и МИД России и Франции в формате «2+2», Лавров также отметил, что обмен - это добрый знак. Кроме того, он добавил, что Россия надеется после этого на нормализацию отношений между РФ и Украиной. Он также выразил надежду, что решения против России, которые были приняты Украиной при Порошенко, будут отозваны для обеспечения взаимного уважения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимира Путина не было в аэропорту на встрече освобожденных Киевом россиян.