Трамп раскритиковал своих конкурентов на выборах президента, назвав балбесами

Американский лидер Дональд Трамп назвал балбесами своих оппонентов на будущих выборах от Республиканской партии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В воскресенье, 8 сентября, о намерении баллотироваться на пост президента заявил экс-глава штата Южная Каролина Марк Сэнфорд. Кроме него за кресло президента планируют бороться экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд и бывший конгрессмен-республиканец Джо Уолш.

«Теперь, мужайтесь, он (Сэнфорд) вернулся и баллотируется на пост президента США. Три балбеса (Сэнфорд, Уэлд и Уолш, отсылка к американскому трио артистов водевиля XX века), эти жуткие неудачники… попытают счастье!» — написал Трамп.

...but then he ran for Congress and won, only to lose his re-elect after I Tweeted my endorsement, on Election Day, for his opponent. But now take heart, he is back, and running for President of the United States. The Three Stooges, all badly failed candidates, will give it a go! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2019

Еще 20 человек продолжают борьбу за выдвижение от Демократической партии. Уже несколько месяцев лидером является бывший вице-президент Джо Байден.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.