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16:17   9 Сентября 2019
Весь мир

Трамп раскритиковал своих конкурентов на выборах президента, назвав балбесами

Трамп раскритиковал своих конкурентов на выборах президента, назвав балбесами

Американский лидер Дональд Трамп назвал балбесами своих оппонентов на будущих выборах от Республиканской партии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В воскресенье, 8 сентября, о намерении баллотироваться на пост президента заявил экс-глава штата Южная Каролина Марк Сэнфорд. Кроме него за кресло президента планируют бороться экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд и бывший конгрессмен-республиканец Джо Уолш.

«Теперь, мужайтесь, он (Сэнфорд) вернулся и баллотируется на пост президента США. Три балбеса (Сэнфорд, Уэлд и Уолш, отсылка к американскому трио артистов водевиля XX века), эти жуткие неудачники… попытают счастье!» — написал Трамп. 

Еще 20 человек продолжают борьбу за выдвижение от Демократической партии. Уже несколько месяцев лидером является бывший вице-президент Джо Байден.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #трамп

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