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16:15   9 Сентября 2019
Россия

Три оппозиционные партии заявили о провале «Умного голосования» Навального

Три оппозиционные партии заявили о провале «Умного голосования» Навального

Победа трех кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборах в Мосгордуму является их заслугой, а не системы так называемого «умного голосования» скандально известного блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал лидер партии Сергей Миронов.

«Я думаю, что так называемое «умное голосование» должно быть благодарно в том числе и нашим сильным кандидатам, которые без всякого умного голосования, без подсказки некоторых товарищей вели очень активную кампанию», — заметил лидер партии, слова которого приводит ТАСС.

Тот факт, что этих политиков включили в список, является попыткой примазаться к «протестному голосованию», которое было налицо, отметил Миронов. Он назвал подобные действия со стороны команды Навального пиар-ходом. Блогер и его команда, заранее видя сильных кандидатов, которые на протестном голосовании имели очень большие шансы, попросту включили их в этот список, заметил председатель «Справедливой России».

Три оппозиционные партии заявили о провале «Умного голосования» Навального

Политик отметил, что кандидаты от возглавляемой им партии пахали и работали у себя в округах. Благодаря этому партия теперь впервые будет представлена в Мосгордуме.

Ранее аналогичные заявления сделали в ЛДПР и «Яблоке». Глава президиума фракции либерал-демократов в Госдуме Игорь Лебедев назвал бредом слова сотрудника ФБК Леонида Волкова о том, что «умное голосование» сыграло роль на выборах.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отметил, что к системе «умного голосования» Навального партия относится негативно.

«Некоторые наши избиратели, скорее, вообще не пойдут голосовать, если за кандидатов, которых они бы поддержали, агитируют люди, которым они не доверяют»,  — добавил «яблочник».

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #миронов #навальный #умное голосование

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