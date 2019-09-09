Три оппозиционные партии заявили о провале «Умного голосования» Навального

Победа трех кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборах в Мосгордуму является их заслугой, а не системы так называемого «умного голосования» скандально известного блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал лидер партии Сергей Миронов.

«Я думаю, что так называемое «умное голосование» должно быть благодарно в том числе и нашим сильным кандидатам, которые без всякого умного голосования, без подсказки некоторых товарищей вели очень активную кампанию», — заметил лидер партии, слова которого приводит ТАСС.

Тот факт, что этих политиков включили в список, является попыткой примазаться к «протестному голосованию», которое было налицо, отметил Миронов. Он назвал подобные действия со стороны команды Навального пиар-ходом. Блогер и его команда, заранее видя сильных кандидатов, которые на протестном голосовании имели очень большие шансы, попросту включили их в этот список, заметил председатель «Справедливой России».

Политик отметил, что кандидаты от возглавляемой им партии пахали и работали у себя в округах. Благодаря этому партия теперь впервые будет представлена в Мосгордуме.

Ранее аналогичные заявления сделали в ЛДПР и «Яблоке». Глава президиума фракции либерал-демократов в Госдуме Игорь Лебедев назвал бредом слова сотрудника ФБК Леонида Волкова о том, что «умное голосование» сыграло роль на выборах.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отметил, что к системе «умного голосования» Навального партия относится негативно.