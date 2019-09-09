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17:01   9 Сентября 2019
Россия

Матвиенко считает, что избирательное законодательство РФ не стоит кардинально менять

Матвиенко считает, что избирательное законодательство РФ не стоит кардинально менять

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не нуждается в радикальном реформировании, оно уже позволяет проводить выборы по высоким стандартам.

По ее словам, об этом свидетельствует прошедший в воскресенье, 8 сентября, единый день голосования и предшествовавшая ему избирательная кампания. Матвиенко отметила, что текущая кампания прошла открыто и конкурентно во всех регионах, несмотря на то, что была «шумной» и «эмоциональной».

По ее словам, отсутствовали серьезные нарушения, которые способны поставить результаты выборов под сомнение.

«Кое-что надо пообсуждать: как лучше организовать систему сбора подписей, в каком количестве, какова должна быть система проверки. Наверное, трудности есть. Давайте пообсуждаем муниципальный фильтр и другие вопросы», — отметила  Матвиенко

Спикер считает, что избирательное законодательство РФ отвечает мировым стандартам, а в некоторым смысле даже превосходит их.

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Автор: Арсений Аскольский
#матвиенко #выборы #законодательство

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