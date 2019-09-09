Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не нуждается в радикальном реформировании, оно уже позволяет проводить выборы по высоким стандартам.

По ее словам, об этом свидетельствует прошедший в воскресенье, 8 сентября, единый день голосования и предшествовавшая ему избирательная кампания. Матвиенко отметила, что текущая кампания прошла открыто и конкурентно во всех регионах, несмотря на то, что была «шумной» и «эмоциональной».

По ее словам, отсутствовали серьезные нарушения, которые способны поставить результаты выборов под сомнение.

«Кое-что надо пообсуждать: как лучше организовать систему сбора подписей, в каком количестве, какова должна быть система проверки. Наверное, трудности есть. Давайте пообсуждаем муниципальный фильтр и другие вопросы», — отметила Матвиенко

Спикер считает, что избирательное законодательство РФ отвечает мировым стандартам, а в некоторым смысле даже превосходит их.