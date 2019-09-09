РФ и Франция обсудили стратегическую стабильность после выхода США из ДРСМД

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече министров иностранных дел РФ и Франции обсуждалась ситуация в области безопасности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, министры на встрече подробно обсудили область стратегической стабильности в связи с выходом США из ДРСМД. Он напомнил, что российская позиция на этот счет хорошо известна, ее неоднократно подтверждал президент России Владимир Путин.

«Мы не будем размещать такие системы в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства», — сказал министр.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Америка выходит из ДРСМД из-за якобы нарушений со стороны России. В феврале он заявил, что хотел бы видеть новый улучшенный документ. Тогда президент РФ Владимир Путин ответил американской стороне зеркально. Кроме этого, он распорядился больше не инициировать переговоры, чтобы подождать, пока США созреют для равноправного диалога. Этого не случилось и в начале июля президент подписал указ о приостановке договора.

Действие соглашения официально прекратилось 2 августа. Представители российского МИД заявили, что это случилось по инициативе США.