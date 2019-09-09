Сенатор призвал запретить Facebook за вмешательство во внутренние дела РФ
Соцсеть Facebook возложила всю вину за политическую рекламу, нарушающую законодательство РФ, на своих рекламодателей. Представители американской компании утверждают, что перед российскими законами должны отвечать заказчики, а не Facebook.
Член комитета Совфеда по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН заметил, что Facebook проводит тотальную цензуру политической рекламы в США, но при этом активно распространяет рекламу в других государствах, включая РФ.
Авторитетные источники пишут, что реклама финансировалась в основном с иностранных счетов, это касается и продвижения «умного голосования» блогера Алексея Навального. Сенатор от Крыма жестко раскритиковал Facebook за двуличность и продажность.
«По моему мнению, его следовало бы вообще запретить на территории России, либо стоит ввести какие-то серьезные санкции в отношении Facebook и Google. Это образования, враждебно настроенные по отношению к нам. Их используют для подрыва нашей государственности, для провоцирования конфликтов внутри России.», — уверен Цеков.
Это не первое проявление политической цензуры со стороны Facebook. Ранее соцсеть заблокировала официальный аккаунт Федерального агентства новостей, лишив читателей доступа к актуальной и объективной информации. Руководство Facebook не скрывает, что за этим стоят политические причины.
Ранее глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич увидел признаки иностранного вмешательства в некоторых действиях Google и Facebook. По его словам, администрация западных интернет-гигантов наплевала на законы РФ, несмотря на то, что было предупреждение, что политическая реклама на их ресурсах в день тишины будет расценена Россией как иностранное вмешательство в выборы.
«И что сделал Google, да и не только? — Они фактически подтерлись предупреждением Роскомнадзора, чему есть неопровержимые доказательства. Кажется удивительным тот факт, что глава РКН Александр Александрович Жаров бездействует и не предпринимает контрмер в ходе информационной войны, ведущейся против России», — сказал Малькевич.