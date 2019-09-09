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18:14   9 Сентября 2019
Россия

Почему выборы губернаторов в России прошли без ожидаемых вторых туров

Почему выборы губернаторов в России прошли без ожидаемых вторых туров

Вопреки прогнозам многих политологов, губернаторские выборы-2019 состоялись в один тур.

Напомним, глав регионов прямым голосованием выбирали накануне в 16 регионах страны. Везде кандидаты преодолели необходимый порог в 50% голосов. Большинство избирателей проголосовали либо за временно исполнявших обязанности губернаторов, либо за действующих глав, избиравшихся на новый срок.

В так называемую зону риска политологи относили: Республику Алтай, Волгоградскую область, Сахалин, Вологодскую и Астраханскую области. Причем во втором туре для врио губернатора Астрахани Игоря Бабушкина сомнений почти ни у кого не было: слишком мало времени оставалось у назначенного в июне 2019 года Бабушкина на то, чтобы успеть заработать доверие избирателей.

Опыт Хакасии и Хабаровского края уберег от второго тура на губернаторских выборах

Однако по итогу Единого дня голосования Бабушкин набрал 75,64% голосов. У главы Волгоградской области Андрея Бочарова - 77,11%, идущий на новый срок губернатор Вологодчины Олег Кувшинников набрал 60,82%. Самые низкие результаты (в сравнении с остальными, но превышающие 50%)  — у врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина (58,82%) и врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко ( 56,15%).

Политконсультант Леонид Давыдов, автор авторитетного Telegram-канала «Давыдов. Индекс», эксперты которого и составили список рискованных регионов, в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что за оставшиеся до выборов время субъекты РФ, что называется, доработали. 

«Второй тур в некоторых регионах прогнозировался как вероятный. Мог произойти, мог нет. 50 на 50. Регионы были в пограничной зоне. Могли доработать в последние недели две. Очевидно, доработали»,  — сказал Давыдов.

Гендиректор Института региональных проблем ​​​​​​Дмитрий Журавлев признался, что отсутствие второго тура вообще его удивило. Он считает, что это результат более качественной работы политтехнологов и врио, которые учли прошлогодний опыт. 

«Чтобы были вторые туры, должна была быть Хакасия, во главе которой стоял человек, неприемлемый для всех. Или Хабаровский край, где губернатор на время избирательной кампании в отпуск уехал. Не случилось именно потому, что они [вторые туры] случились в прошлом году. То есть ошибки были изучены и преодолены. На должность врио были направлены люди, умеющие работать, которые использовали свою позицию исполняющих обязанности для того, чтобы показать населению свою способность решать проблемы. Поэтому, в отличие  от прошлого года, победили не критики, а люди, стоящие на позитивных позициях. Которые говорили: «Мы сделаем»,  — рассуждает Журавлев.

Опыт Хакасии и Хабаровского края уберег от второго тура на губернаторских выборах

Самые высокие результаты по итогу Единого дня голосования —  у врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова (89,61% голосов), врио главы Калмыкии Бату Хасикова ( 82,57%) и врио главы Башкирии Радия Хабирова (82,03%). 

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Автор: Мария Владимирова
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