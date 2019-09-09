Зюганов заявил, что победы КПРФ на выборах не связаны с «Умным голосованием»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «Умное голосование» Навального не имеет никакого отношения к победам коммунистов на прошедших выборах. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Москве.

Таким образом Зюганов прокомментировал заявление Навального, который присвоил успехи КПРФ на выборах своему проекту. Смысл «Умного голосования» состоял в том, чтобы избиратели голосовали за кандидатов не от партии власти, а за тех, кого предложил блогер.

По словам лидера коммунистов, в преддверии выборов партия провела в Москве три съезда обманутых дольщиков и пообещала защитить их интересы.

«Мы все сделали, чтобы принять поправки в закон или рассчитаться с обманутыми дольщиками. Дольщики нас услышали и ответно пошли на выборы», — заявил он.

Напомним, явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77 процента. 13 мест получили кандидаты от КПРФ, три — от партии «Яблоко», три — от партии «Справедливая Россия», 26 — самовыдвиженцы.