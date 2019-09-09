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15:47   9 Сентября 2019
Россия

Зюганов заявил, что победы КПРФ на выборах не связаны с «Умным голосованием»

Зюганов заявил, что победы КПРФ на выборах не связаны с «Умным голосованием»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «Умное голосование» Навального не имеет никакого отношения к победам коммунистов на прошедших выборах. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Москве. 

Таким образом Зюганов прокомментировал заявление Навального, который присвоил успехи КПРФ на выборах своему проекту. Смысл «Умного голосования» состоял в том, чтобы избиратели голосовали за кандидатов не от партии власти, а за тех, кого предложил блогер. 

По словам лидера коммунистов, в преддверии выборов партия провела в Москве три съезда обманутых дольщиков и пообещала защитить их интересы. 

«Мы все сделали, чтобы принять поправки в закон или рассчитаться с обманутыми дольщиками. Дольщики нас услышали и ответно пошли на выборы», — заявил он. 

Напомним, явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77 процента. 13 мест получили кандидаты от КПРФ, три — от партии «Яблоко», три — от партии «Справедливая Россия», 26 — самовыдвиженцы. 

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Автор: Виктория Разумовская
#зюганов #кпрф #выборы #политика

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