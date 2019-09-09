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15:38   9 Сентября 2019
Россия

Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на должность губернатора Петербурга

Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на должность губернатора Петербурга

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на должность губернатора Санкт-Петербурга. 

Ранее политтехнолог и специалист по политическому PR Сергей Наумов заявил, что у Беглова была реальная программа, а не пустые лозунги, именно поэтому победа стала ожидаемой, а поддержка среди местных жителей никого не удивляет. Также глава горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли практически без нарушений, они были свободными, и демократичными. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, вторых туров выборов губернаторов в России не будет.

Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на должность губернатора Петербурга

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Автор: Ольга Воскресенская
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