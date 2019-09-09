Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на должность губернатора Петербурга

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на должность губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее политтехнолог и специалист по политическому PR Сергей Наумов заявил, что у Беглова была реальная программа, а не пустые лозунги, именно поэтому победа стала ожидаемой, а поддержка среди местных жителей никого не удивляет. Также глава горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли практически без нарушений, они были свободными, и демократичными. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, вторых туров выборов губернаторов в России не будет.