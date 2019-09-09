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15:39   9 Сентября 2019
Россия

Путин и Нетаньяху могут обсудить подготовку встречи Совбезов РФ, Израиля и США

Путин и Нетаньяху могут обсудить подготовку встречи Совбезов РФ, Израиля и США

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут обсудить организацию трехсторонней встречи России, США и Израиля по линии Советов безопасности. Об этом рассказал посол Израиля в РФ Гарри Корен в понедельник, 9 сентября.

Ранее Нетаньяху заявил, что в течение недели может посетить Россию и встретиться с российским коллегой. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщил, что израильский премьер посетит РФ в ближайшей перспективе — скорее всего, его примут в Сочи.

Напомним, в Израиле на 17 сентября пройдут досрочные парламентские выборы. Инициатива визита Нетаньяху в Россию полностью исходит от израильской стороны. Ранее его прием не значился в графике Путина.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #совбез #нетаньяху

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