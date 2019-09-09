Минобороны России направило коллегам из Франции предложения по сотрудничеству
Представители Министерства обороны РФ на встрече с французскими коллегами передали ряд предложений по сотрудничеству на ближайшее время.
Об этом журналистам сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что предложения были переданы на прошедшей ранее встрече в формате «2+2» глав МИД и министров обороны России и Франции.
«Подготовили и передали французской коллеге ряд предложений, которые можно было бы реализовать в ближайшей перспективе», - отметил Шойгу, добавив, что российская сторона подтвердила готовность к диалогу со Францией.
В ходе состоявшихся переговоров обсуждалась тема восстановления регулярного диалога по военной линии между Россией и Францией, так как в условиях отказа от общения растет недопонимание и непредсказуемость.
«Мы заверили французских коллег в том, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько к нему готовы наши партнеры. Тем более что у нас есть хороший опыт взаимодействия», - подчеркнул российский министр обороны.