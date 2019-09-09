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 Минобороны России направило коллегам из Франции предложения по сотрудничеству

Минобороны России направило коллегам из Франции предложения по сотрудничеству
16:00   9 Сентября 2019
Весь мир

Минобороны России направило коллегам из Франции предложения по сотрудничеству

Минобороны России направило коллегам из Франции предложения по сотрудничеству

Представители Министерства обороны РФ на встрече с французскими коллегами передали ряд предложений по сотрудничеству на ближайшее время.

Об этом журналистам сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что предложения были переданы на прошедшей ранее встрече в формате «2+2» глав МИД и министров обороны России и Франции.

«Подготовили и передали французской коллеге ряд предложений, которые можно было бы реализовать в ближайшей перспективе», - отметил Шойгу, добавив, что российская сторона подтвердила готовность к диалогу со Францией.

В ходе состоявшихся переговоров обсуждалась тема восстановления регулярного диалога по военной линии между Россией и Францией, так как в условиях отказа от общения растет недопонимание и непредсказуемость.

«Мы заверили французских коллег в том, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько к нему готовы наши партнеры. Тем более что у нас есть хороший опыт взаимодействия», - подчеркнул российский министр обороны.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #франция #минобороны #шойгу #политика #сотрудничество

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