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15:45   9 Сентября 2019
Россия

Кузнецова поддержала шаги по обеспечению незарегистрированным в РФ детей лекарствами

Кузнецова поддержала шаги по обеспечению незарегистрированным в РФ детей лекарствами

Российский уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в понедельник, 9 сентября, заявила, что поддерживает сделанные правительством шаги по обеспечению детей, которые не зарегистрированы в РФ, лекарствами. Речь идет о детях, которые страдают хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами.

«Кузнецова рассчитывает на системные и долгосрочные решения по этому вопросу», — добавили в пресс-служба омбудсмена.

Ранее Анна Кузнецова направляла в министерство здравоохранения предложения с просьбой определить порядок финансирования при закупке незарегистрированных в РФ лекарств. Также омбудсмен просила упростить не только процедуру получения таких препаратов, но и требований к их регистрации.

Анна Кузнецова надеется, что процесс доведут до логического завершения, а все нуждающиеся в таких препаратах дети своевременно получат лекарства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #общество #кузнецова #лекарства

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