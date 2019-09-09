Российский уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в понедельник, 9 сентября, заявила, что поддерживает сделанные правительством шаги по обеспечению детей, которые не зарегистрированы в РФ, лекарствами. Речь идет о детях, которые страдают хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами.

«Кузнецова рассчитывает на системные и долгосрочные решения по этому вопросу», — добавили в пресс-служба омбудсмена.

Ранее Анна Кузнецова направляла в министерство здравоохранения предложения с просьбой определить порядок финансирования при закупке незарегистрированных в РФ лекарств. Также омбудсмен просила упростить не только процедуру получения таких препаратов, но и требований к их регистрации.

Анна Кузнецова надеется, что процесс доведут до логического завершения, а все нуждающиеся в таких препаратах дети своевременно получат лекарства.