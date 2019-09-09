СК попросил суд арестовать напавшего на Памфилову мужчину

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в разбое напавшему на главу ЦИК Эллу Памфилову в собственном доме в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного столичного суда Юнона Царева в понедельник, 9 сентября.

Следствие ходатайствует заключить обвиняемого под стражу до 6 ноября. Бахыту Каробалаеву грозит до 12 лет колонии по обвинению в разбое с незаконным проникновением в жилище.

Напомним, мужчина напал на дом Памфиловой в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре. Злоумышленник несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. Глава ЦИК получила травму в районе живота и повредила палец.

После инцидента выяснилось, что у Памфиловой нет никакой охраны. Просить ее она не видит смысла.