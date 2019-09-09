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15:23   9 Сентября 2019
Россия

Шойгу рассказал, когда нормализуется ситуация в Персидском заливе

Шойгу рассказал, когда нормализуется ситуация в Персидском заливе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, когда нормализуется ситуация в Персидском заливе. По словам генерала армии, если не перехватывать танкеры Ирана по всему миру и не нарушать международное право, то ситуация стабилизируется.

Об этом он заявил по итогам встречи с главами Минобороны и МИД Франции в формате «2+2». Как рассказал Сергей Шойгу, стороны обменялись мнениями на тему Ирана в Персидском заливе. По мнению России, дополнительных стабилизирующих мер не нужно будет применять, если не нарушать международные права и не перехватывать иранские танкеры. 

В середине июля 2019 года танкер Stena Impero, который шел под флагом Великобритании шел в Ормузском проливе, был задержан Ираном. Корпус стражей исламской революции утверждал, что танкер принадлежит Швеции, и его задержали из-за нарушений международных правил, а затем сопроводили для проверки. Власти Великобритании заявили, что танкер Stena Impero задержан Ираном, нарушив международные права и заставив войти в свои воды. Власти США заявили о создании коалиции для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #шойгу #политика #персидский залив

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