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15:31   9 Сентября 2019
Россия

Корпус «За чистые выборы» подвел итоги голосования в Петербурге

Корпус «За чистые выборы» подвел итоги голосования в Петербурге

Общественное движение корпус наблюдателей «За чистые выборы» отчиталось об избирательной кампании по губернаторским выборам в Петербурге. По словам экспертов, выборы состоялись в условия конкурентности и открытости.

За ходом голосования следили как наблюдатели от партий и кандидатов, так и представители некоммерческих организаций и общественных объединений, представители СМИ и эксперты. В частности, на УИКах в Петербурге, Ленобласти и Псковской области присутствовал 351 наблюдатель корпуса «За чистые выборы».

Информация, которая поступала с избирательных участков, отражалась в режиме реального времени на интерактивной карте платформы «Независимый общественный мониторинг».

Всего 273 сообщения поступило в Ситуационный центр корпуса в день голосования. Из них 158 сообщений о возможных нарушениях. Более ста проблемных ситуаций были оперативно решены, три оказались правовым спором между участниками процесса, 39 сообщений оказались фейками, по десяти проводится проверка. Все сообщения проверялись наблюдателями.

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Автор: Виктория Разумовская
#нарушения #выборы #голосование #фейки

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