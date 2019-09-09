Министр иностранных дел РФ Сергей Шойгу в понедельник, 9 сентября, по итогам встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате «2+2» сообщил, что север Африки и регион Сахеля могут стать новым прибежищем террористов, изгнанных из САР.

По его словам, предметно обсудили ситуацию в сирийском государстве, на севере Африки и в регионе Сахеля, поскольку эти районы могут стать новыми прибежищами боевиков, которых изгонят из САР. Глава МО РФ отметил, что участники переговоров не только констатировали близость взглядов ведомств относительно способов купирования этих угроз, но и наметили конкретные меры по координации совместных усилий.