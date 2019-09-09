Шойгу призвал к симметричным шагам для недопущения гонки вооружений в Европе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости симметричных шагов для недопущения гонки ракетных вооружений в Европе из-за неопределенности по будущему договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Такое мнение глава военного ведомства выразил по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате «2+2». По словам Шойгу, стороны поделились оценками развития ситуации в Европе в условиях развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и неопределенности поДоговору о СНВ.

«Здесь необходимы симметричные шаги по недопущению гонки ракетных вооружений в Европе», — отметил Шойгу.

Министр обороны подчеркнул эффективность механизмом сотрудничества военных ведомств РФи Франции — за последние годы не было каких-либо конфликтных ситуаций.